Легко ли жить в новостройке?

Капитальный ремонт После заселения у жильцов начинается совместная с соседями коммунальная жизнь. Каковы особенности при управлении новым домом – об этом рассказали эксперты в сфере ЖКХ: директор регионального оператора «Фонд капитального ремонта в УР» Диана Новомейская и председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев.