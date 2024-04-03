SUSANIN
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SUSANIN

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Легко ли жить в новостройке?

Легко ли жить в новостройке?

Капитальный ремонт После заселения у жильцов начинается совместная с соседями коммунальная жизнь. Каковы особенности при управлении новым домом – об этом рассказали эксперты в сфере ЖКХ: директор регионального оператора «Фонд капитального ремонта в УР» Диана Новомейская и председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев.

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