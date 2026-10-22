© Ryan C. Grossklag/Planetpix/Global Look PressСоединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в американский конгресс 3 ноября.
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