В России разработали нейросеть для собеседования менеджеров

Учёные из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали умное приложение, которое поможет компаниям и специалистам по подбору персонала улучшить процесс собеседований для менеджеров по продажам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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