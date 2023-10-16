В Новосибирской области за неделю выявлено 24 тысячи случаев ОРВИ

За последние сутки в регионе также было выявлено 16 случаев заболевания коронавирусом.На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области в понедельник, 16 октября, министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что за прошедшую неделю острой респираторной вирусной инфекцией заболели 23 793 человека.