Отец Райана Гарсии просит сына пройти терапию алкогольную зависимости: «Он говорит, что может это контролировать. Надеюсь, что так и есть. Но если нет – нужно обратиться за помощью»

«Я не разговаривал с Райаном долгое время. Он общается со своей матерью больше, чем со мной. Но ничего страшного, он позвонит мне, когда захочет.
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