Министры обороны Южной Кореи и США договорились об усилиях против угроз КНДР

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик провел свои первые переговоры на новом посту с министром обороны США Ллойдом Остином, они обсудили реагирование на угрозы КНДР и усиление сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Корея.
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