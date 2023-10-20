Министры обороны Южной Кореи и США договорились об усилиях против угроз КНДР

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик провел свои первые переговоры на новом посту с министром обороны США Ллойдом Остином, они обсудили реагирование на угрозы КНДР и усиление сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Корея.