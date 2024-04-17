Следком РФ заинтересовался вспышкой туберкулеза в школе

В Приморье расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СК России.
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