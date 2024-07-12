Предполагается, что Tesla специально оптимизирует автопилот для Илона Маска и влиятельных блогеровИздание Business Insider на этой неделе выступило с громким разоблачением, после опроса нескольких бывших сотрудников Tesla заявив, что компания целенаправленно уделяет больше внимания совершенствованию автопилота на тех маршрутах, по которым перемещается её глава Илон Маск (Elon Musk) или наиболее влиятельные видеоблогеры, освещающие данную тематику в США.