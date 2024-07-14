Тренер "Зенита" Семак назвал Глушенкова очень умным игроком

Нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков является очень умным футболистом. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" выразил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после победного матча за Суперкубок России против "Краснодара".
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