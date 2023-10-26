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«Не перегнуть с поддержкой Украины» — польский журналист рассказал о задачах нового правительства в Варшаве

«Не перегнуть с поддержкой Украины» — польский журналист рассказал о задачах нового правительства в Варшаве

Материал представлен в пересказе ИноТВ Короткая ссылка Хотя партия «Право и справедливость» победила в парламентских выборах, она не будет в состоянии самостоятельно сформировать правительство, поэтому наступят перетасовка во власти и рост значения оппозиции.

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