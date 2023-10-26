«Не перегнуть с поддержкой Украины» — польский журналист рассказал о задачах нового правительства в Варшаве

Материал представлен в пересказе ИноТВ Короткая ссылка Хотя партия «Право и справедливость» победила в парламентских выборах, она не будет в состоянии самостоятельно сформировать правительство, поэтому наступят перетасовка во власти и рост значения оппозиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии