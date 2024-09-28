Госдума рассмотрит вопрос вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС-3

Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть вопрос предоставления инвесторам права вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС-3, сообщил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, в кулуарах XXI Международного банковского форума «РБК-Инвестициям».