Китай и Франция провели очередной раунд стратегического диалога

Пекин, 30 октября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в понедельник в Пекине вместе с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном провел 24-й раунд Китайско-французского стратегического диалога.
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