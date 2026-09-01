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ВЕСТИ КРЫМ

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Крымчанина наградят медалью МЧС России за спасение утопающего в шторм

Крымчанина наградят медалью МЧС России за спасение утопающего в шторм

29 августа в посёлке Семидворье под Алуштой директор Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» Сергей Донич увидел мужчину, которого захлёстывали волны в 15 метрах от берега.

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