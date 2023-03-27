Аргументы недели

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Замглавы МИД Яблоньский: Польша не отдаст Украине все имеющиеся в распоряжении Варшавы истребители МиГ-29

Замглавы МИД Яблоньский: Польша не отдаст Украине все имеющиеся в распоряжении Варшавы истребители МиГ-29

Польша не передаст киевской стороне все имеющиеся в распоряжении Варшавы боевые самолеты МиГ-29. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.

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