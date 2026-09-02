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Царьград

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Бензин подорожал на 0,91% за неделю при инфляции 6,32%

Бензин подорожал на 0,91% за неделю при инфляции 6,32%

В России зафиксирована недельная дефляция в 0,01%, однако в годовом выражении инфляция остаётся на отметке 6,32%.

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