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Царьград

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Вертолёт Ка-52 сбил дрон ВСУ в Подмосковье и попал на видео

Вертолёт Ка-52 сбил дрон ВСУ в Подмосковье и попал на видео

Очевидец снял на камеру, как вертолёт преследует и сбивает вражеский беспилотник.Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 ВКС России сбил в Подмосковье украинский беспилотник.

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