NI: ВС РФ нанесли серьезное поражение Украине, взяв под контроль Угледар

Вооруженные силы России нанесли Украине серьезное поражение, заняв город Угледар. К такому выводу в понедельник, 7 октября, пришел американский журналист и ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в своей статье для издания The National Interest (NI).
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