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Татар-информ

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Депутат ГД напомнил о праве на отпуск по семейным обстоятельствам

Депутат ГД напомнил о праве на отпуск по семейным обстоятельствам

Работодатель обязан предоставить сотруднику до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака, рождением ребенка или смертью близкого родственника.

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