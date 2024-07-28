Как выбрать клинику для МРТ, на что обратить внимание и как подготовиться Юлия СавельеваМагнитно-резонансная томография (МРТ) — это один из самых современных и точных методов диагностики, который позволяет получить подробные изображения внутренних органов и тканей.
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