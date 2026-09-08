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Индонезия — локомотив отрасли. Как одна страна держит 88% угольного рынка всей Юго-Восточной Азии

Индонезия — локомотив отрасли. Как одна страна держит 88% угольного рынка всей Юго-Восточной Азии

От VG: Если Юго-Восточная Азия — это угольная «плита», то Индонезия — её главная конфорка. На неё приходится почти вся региональная добыча, но «индонезийский уголь» давно перестал быть только экспортным товаром.

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