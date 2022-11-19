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Руди Гобер: «Энтони Эдвардс может войти в оборонительную сборную»

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер высоко оценил защитный потенциал одноклубника Энтони Эдвардса. «Он показал, что может войти в оборонительную сборную, если нацелится на это.

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