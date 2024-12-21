«Воспевшего» Россию британского музыканта отстранили от участия в «Оскаре»

Робби Уильямса отстранили от участия в «Оскаре» за возможный плагиат Автора трека Party like a Russian британского музыканта Робби Уильямса исключили из шорт-листа на премию «Оскар» из-за подозрений в плагиате, передает Variety.
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