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«Воспевшего» Россию британского музыканта отстранили от участия в «Оскаре»

«Воспевшего» Россию британского музыканта отстранили от участия в «Оскаре»

Робби Уильямса отстранили от участия в «Оскаре» за возможный плагиат Автора трека Party like a Russian британского музыканта Робби Уильямса исключили из шорт-листа на премию «Оскар» из-за подозрений в плагиате, передает Variety.

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