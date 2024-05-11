Как основанное на реальных событиях драмеди о преследовании сталкера стало хитом Netflix, а история получила продолжение в реальной жизни: все обсуждают сериал "Оленёнок"

11 апреля на Netflix вышел сериал Ричарда Гэдда "Оленёнок", в котором он рассказал собственную историю: о том, как столкнулся с женщиной-сталкером, которая преследовала его и стала причиной серьезной психологической травмы.
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