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ФедералПресс

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Киевский режим атакует север Пермского края: сбиты 36 дронов ВСУ, налету подверглись предприятия

Киевский режим атакует север Пермского края: сбиты 36 дронов ВСУ, налету подверглись предприятия

БЕРЕЗНИКИ, 11 сентября, ФедералПресс. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают массированный налет украинских беспилотников на северные муниципалитеты Пермского края.

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