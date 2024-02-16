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Пронько: Большая чистка неминуема – народ устал от "коллективного Чубайса"

Пронько: Большая чистка неминуема – народ устал от "коллективного Чубайса"

В России скоро президентские выборы. По большому счёту, итог их уже определён. Однако сейчас, на мой взгляд, самым актуальным вопросом становится тема отставки правительства, масштабных кадровых чисток, а в отдельных случаях и уголовных дел.

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