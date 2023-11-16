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Рабинер о приговоре художнице Скочиленко по делу о фэйках об армии РФ: «7 лет за замену ценников на стикеры. Только и остается, что не расчеловечиться»

Рабинер о приговоре художнице Скочиленко по делу о фэйках об армии РФ: «7 лет за замену ценников на стикеры. Только и остается, что не расчеловечиться»

16 ноября суд приговорил художницу к семи годам лишения свободы по делу о фэйках о российской армии (статья 207.

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