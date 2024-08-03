Марсоход НАСА нашел камень, который может доказать, что на Марсе когда-то существовала жизнь Максим МорозовМарсоход NASA Perseverance продолжает исследовать Красную планету с 2021 года, и недавно он собрал каменные образцы, которые могут предоставить убедительные доказательства прежней микробной жизни на Марсе.