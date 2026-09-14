Национальный центр «Россия» принял участие в программе МФМ в Екатеринбурге

Национальный центр «Россия» принял участие в программе Международного фестиваля молодёжи (МФМ) в Екатеринбурге, где представил свой флагманский проект «Универмаг».
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