В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах очень дорогой

Также прокомментировали жалобы на высокие цены на еду Цены на алкоголь в поездах выше магазинных для сдерживания пассажиров, подтвердил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии