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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах очень дорогой

В РЖД объяснили, почему алкоголь в поездах очень дорогой

Также прокомментировали жалобы на высокие цены на еду Цены на алкоголь в поездах выше магазинных для сдерживания пассажиров, подтвердил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

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