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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ванкувер» нанес 15 бросков в створ в 6-м матче с «Эдмонтоном». Меньше в плей-офф было только в 5 играх в истории клуба

«Кэнакс» уступили «Ойлерс» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 3-3). Счет по броскам в створ – 15:27.

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