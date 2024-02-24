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Украинские солдаты расхотели воевать с Россией: “У нас большая проблема”

Украинские солдаты расхотели воевать с Россией: “У нас большая проблема”

ВСУ потеряли энтузиазм продолжать бои. Об этом рассказали сами украинские военныеСолдаты ВСУ признались немецкому каналу NTV, что им не хватает личного состава и мотивации для продолжения конфликта с Россией.

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