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Жительница Челябинской стала финалисткой проекта «Экософия»

Жительница Челябинской стала финалисткой проекта «Экософия»

Светлана Римашевская достойно прошла испытания и стала одной из лучших. Среди 28 конкурсантов, вышедших в финал экологического проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей», есть представитель Челябинской области – Светлана Римашевская.

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