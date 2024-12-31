В Черном море уничтожены БЭКи ВСУ, имевшие на борту FPV-дроны и ракеты ПВО

Российские военные обнаружили у мыса Тарханкут в Черном море несколько безэкипажных катеров ВСУ, на которых были установлены комплексы радиоэлектронной борьбы, а также FPV-дроны, готовые к применению, и ракеты класса «воздух-воздух».