В Черном море уничтожены БЭКи ВСУ, имевшие на борту FPV-дроны и ракеты ПВО

Российские военные обнаружили у мыса Тарханкут в Черном море несколько безэкипажных катеров ВСУ, на которых были установлены комплексы радиоэлектронной борьбы, а также FPV-дроны, готовые к применению, и ракеты класса «воздух-воздух».
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