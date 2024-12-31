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Несекретные материалы

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В Черном море уничтожены БЭКи ВСУ, имевшие на борту FPV-дроны и ракеты ПВО

В Черном море уничтожены БЭКи ВСУ, имевшие на борту FPV-дроны и ракеты ПВО

Российские военные обнаружили у мыса Тарханкут в Черном море несколько безэкипажных катеров ВСУ, на которых были установлены комплексы радиоэлектронной борьбы, а также FPV-дроны, готовые к применению, и ракеты класса «воздух-воздух».

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Комментарии
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Галина Чужая
Прекрасно!!  Ещё одно поздравление от России Украине с Новым годом🤣
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15 час.
Сч
Сергей черкасов
Осточертели эти обмены любезностями...
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9 час.

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