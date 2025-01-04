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Царьград

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Оппозиция ФРГ поддержала размещение немецкого военного контингента на Украине

Оппозиция ФРГ поддержала размещение немецкого военного контингента на Украине

Ранее подобные заявления звучали от наиболее вероятного кандидата в федеральные канцлеры Германии Фридриха Мерца.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Приступают рвать на части беззащитную... Следующая видимо Польша
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