Российский хоккеист Людучин рассказал об общении с Гашеком после начала СВО

Бывший нападающий "Спартака" Роман Людучин в новом выпуске "Настольный хоккей" рассказал о взаимоотношениях с бывшим чешским голкипером Домиником Гашеком и поделился, что списывался с ним уже после начала специальной военной операции России на Украине.
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