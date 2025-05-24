Российский хоккеист Людучин рассказал об общении с Гашеком после начала СВО

Бывший нападающий "Спартака" Роман Людучин в новом выпуске "Настольный хоккей" рассказал о взаимоотношениях с бывшим чешским голкипером Домиником Гашеком и поделился, что списывался с ним уже после начала специальной военной операции России на Украине.