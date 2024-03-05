Аккумуляторы для электрокаров станут всепогодными

Автомобили с электрическим приводом вместо традиционных ДВС начинают все громче заявлять о себе, а некоторые автогиганты уже планируют полностью свернуть производство бензиновых и дизельных версий, отдавая предпочтение электрическим или в крайнем … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии