В США предупредили кандидата в госсекретари перед переговорами с Лавровом

Кандидату на должность госсекретаря США Марко Рубио следует вести себя профессионально в диалоге с главой российского МИД Сергеем Лавровым, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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