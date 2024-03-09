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Будни мужчин. Все что нам интересно

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США собираются направить морпехов на Гаити

США собираются направить морпехов на Гаити

Стало известно, что американские элитные «морпехи» могут быть отправлены в западную часть острова Гаити, где находится одноименная одна из беднейших и нестабильных стран (столица Порт-о-Пренс) не только в Карибском море, но и на планете.

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