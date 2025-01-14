Радомир Маркуш 13 января 2025 г., 20:03 На востоке Харьковской области оборона ВСУ дрогнула и стала отходить Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области.
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