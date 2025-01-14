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Русский Днепропетровск

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  • Евгений Саваровский
    Хорошо продвигаемсяКупянский прорыв:...
  • Eduard
    Видали "союзничков" Укратны? Воюйте до прследнего украинца,а мы ещё оружие подвезем.Что интересно ослы из Украины им...Запад снова требу...
  • Eduard
    Запад вообще не имеет права указывать,Украина не их часть!Запад снова требу...

Купянский прорыв: Т-90 давят врага, засевшего на хуторах. FPV-дроны противника падают, не долетев до танков

Радомир Маркуш 13 января 2025 г., 20:03   На востоке Харьковской области оборона ВСУ дрогнула и стала отходить Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области.

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Евгений Саваровский
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