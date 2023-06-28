С некоторым сочувствием к небратьям

Вся эта тупая вырусь, возомнившая себя европейцами и воюющая сейчас с Россией, в которой имеет массу родственников, не задумывается о том,что будет потом.
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