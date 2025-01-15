Приднестровье во тьме: как жители пророссийского региона выживают в условиях энергетического кризиса

Уже две недели Приднестровье находится на грани гуманитарной катастрофы. После того как Украина с 1 января прекратила транзит российского газа в Европу, маленький пророссийский регион на востоке Молдавии остался без голубого топлива, на котором держится вся местная промышленность и экономика.
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