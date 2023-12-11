Доктор Еделев: Мужчины с высоким уровнем тестостерона хуже переносят болезни

Доктор медицинских и экономических наук Дмитрий Еделев сообщил, что мужской иммунитет менее эффективно реагирует на вакцины против жёлтой лихорадки, кори, краснухи, гепатита и другие болезни из-за высокого уровня тестостерона, — передает «Радио 1».