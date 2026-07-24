В Рыбном строят «умную» спортплощадку. Заниматься там можно будет круглый год. Как сообщает издательство «Пресса», уже выполнено устройство монолитной железобетонной плиты, стены и кровля обшиты сэндвич-панелями.
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