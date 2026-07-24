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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рыбном строят «умную» спортплощадку

В Рыбном строят «умную» спортплощадку

В Рыбном строят «умную» спортплощадку. Заниматься там можно будет круглый год. Как сообщает издательство «Пресса», уже выполнено устройство монолитной железобетонной плиты, стены и кровля обшиты сэндвич-панелями.

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