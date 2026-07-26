Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет контролировать денежные средства, а не мирно урегулировать конфликт на Украине, заявила бывший пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии