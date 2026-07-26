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Зеленскому нет дела до мира на Украине — Мендель

Зеленскому нет дела до мира на Украине — Мендель

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет контролировать денежные средства, а не мирно урегулировать конфликт на Украине, заявила бывший пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

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