Следком проверит информацию о нарушении прав многодетной семьи в Крыму

Следственный комитет начал доследственную проверку по информации из СМИ. Фото со страницы Сергея Аксёнова «ВКонтакте»Напомним, сообщалось, что в селе Каменоломня Сакского района на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводятся работы по подключению электричества.