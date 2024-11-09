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Царьград

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ТСН: взрывы прогремели в Винницкой области Украины

ТСН: взрывы прогремели в Винницкой области Украины

Взрывы произошли в Винницкой области на фоне воздушной тревоги в ночь на 9 ноября, сообщает украинский телеканал ТСН.

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