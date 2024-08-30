В алтайском селе на празднике звезд будет больше, чем в Барнауле на Дне города

В Павловске будет три звезды российской эстрады, а в Барнауле – ни одной 1 сентября в Павловске на стадионе аграрного техникума состоится Фестиваль сельской молодежи Алтайского края, сообщается в Telegram-канале мероприятия.
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