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Шарль Леклер: «Либо обгоним Ферстаппена и «Ред Булл» на старте, либо в дальнейшем выйти вперед будет очень трудно»

Пилот « Феррари » Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Сингапура и оценил шансы обойти Макса Ферстаппена в борьбе за победу.

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