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Как навести в холодильнике идеальный порядок: секреты опытных домохозяек

Как навести в холодильнике идеальный порядок: секреты опытных домохозяек

В холодильнике тоже надо наводить порядок! Об этом знает любая хозяйка. Согласитесь, неудобно пытаться достать кусок сыра из-за целой баррикады йогуртов, и обидно, забыв где-то на верхней полке мясную нарезку, обнаружить ее через месяц по запаху.

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