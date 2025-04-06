Как навести в холодильнике идеальный порядок: секреты опытных домохозяек

В холодильнике тоже надо наводить порядок! Об этом знает любая хозяйка. Согласитесь, неудобно пытаться достать кусок сыра из-за целой баррикады йогуртов, и обидно, забыв где-то на верхней полке мясную нарезку, обнаружить ее через месяц по запаху.