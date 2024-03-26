Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Мва
    расстрелять мразейЗверушки до конца...
  • Елена Зеличенок (Моисеева)
    А Вы не переживайте.Посмотрите распорядок дня в Черном дельфине и  успокойтесь.Крокус конечно не построят-много чести...Зверушки до конца...
  • Александр Рус
    может пора уже расхерачить всю усраину?чтобы укроскот знал свое местоТеррористы вербую...

Украина это санаторий ИГИЛ* – Kim Dotcom, ФРГ

Украина это санаторий ИГИЛ* – Kim Dotcom, ФРГ

Известный немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком, владелец файлообменника Mega, высказался о плодотворном взаимопроникновении украинского и исламского государств: «Лидеры ИГИЛ считают Украину «убежищем», а СБУ согласна с их присутствием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх